15 yılda 7 milyon konut yenilenmeli

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) tarafından düzenlenen Cumartesi Buluşmaları'na konuk olan Yetgin, burada gayrimenkul sektörüne ilişkin sunum yaparak değerlendirmelerde bulundu.

2 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Yetgin, gayrimenkulün Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden olduğunu kaydederek, bu sektöre ilişkin bazı istatistikleri paylaştı.

Gayrimenkul sektöründe halihazırda 2 milyon 200 bin civarında kişinin istihdam edildiğini dile getiren Yetgin, 250'ye yakın alt sektörü etkileyen inşaatın sanayi ile iç içe geçmiş durumda olduğunu söyledi.

Yetgin, Türkiye'nin gayrimenkulle ilgili gideceği çok uzun yolu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle kentsel dönüşüme yoğunlaşmalıyız. Önümüzdeki 15 yılda 7,5 milyon konutu yenilememiz gerekiyor. Şu anda yıllık 100-120 bin konutu yeniliyoruz ancak bu sayıyı 500 bine çıkarmalıyız." diye konuştu. Şu anda kentsel dönüşümün yavaş ilerlediğini, burada farklı etkenlerin olabildiğini aktaran Yetgin, "Allah korusun yaşanacak bir depremde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden elimizi hızlı tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR PLANLAMASI YAPILMALI"

Yetgin, Türkiye'de ihmal dilen en önemli şeylerden birinin "şehir planlama" olduğunu belirterek, belki de her şeyin oradan başladığını, Londra'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası yeşil alanları planladığını ve aradan geçen onlarca yılda bu plana sadık kaldığını söyledi.

"7,5 MİLYON KONUTU YENİLEMELİYİZ"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye'nin kentsel dönüşüme yoğunlaşması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki 15 yılda 7,5 milyon konutu yenilememiz gerekiyor. Şu anda yıllık 100-120 bin konutu yeniliyoruz ancak bu sayıyı 500 bine çıkarmalıyız." dedi.