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Türkiye'de 15 yılda 7,5 milyon konut yenilenecek

Hükümet; deprem riski taşıyan 7,5 milyon konutu yeniden dönüştürmeye hazırlanıyor.

AA | 04.06.2018 - 09:13..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından sonra İstanbul'da yeni bir döneme girecek. Hükümet, 5 yıl içinde tehlikeli olabilecek olan 7.5 milyon konutu yenileyecek.

Türkiye'de 15 yılda 7,5 milyon konut yenilenecek

YEREL KAYNAKLARDAN SAĞLANACAK

Yerel yönetimlerin 2023'e kadar olan alt yapı projeleri için İLBANK A.Ş.kaynaklarından yararlanılacak.

Türkiye'de 15 yılda 7,5 milyon konut yenilenecek

İSTANBUL'DA 150- 200 BİN KONUT YENİLENECEK

Yılda ortalama 500 bin konut yenilenirken bunların 150 - 200 bini İstanbul'da olacak. Bu kapsamda 52 ilde 218 adet riskli alanda yer alan toplam 550 bin konutun yenilenmesine başlanacak.

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