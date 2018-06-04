Türkiye'de 15 yılda 7,5 milyon konut yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından sonra İstanbul'da yeni bir döneme girecek. Hükümet, 5 yıl içinde tehlikeli olabilecek olan 7.5 milyon konutu yenileyecek.

YEREL KAYNAKLARDAN SAĞLANACAK

Yerel yönetimlerin 2023'e kadar olan alt yapı projeleri için İLBANK A.Ş.kaynaklarından yararlanılacak.

İSTANBUL'DA 150- 200 BİN KONUT YENİLENECEK

Yılda ortalama 500 bin konut yenilenirken bunların 150 - 200 bini İstanbul'da olacak. Bu kapsamda 52 ilde 218 adet riskli alanda yer alan toplam 550 bin konutun yenilenmesine başlanacak.