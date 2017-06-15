15 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlısı kadını öldürdü

Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde memur olan 51 yaşındaki Dilek Mamalı ile yine aynı kurumdan emekli olan ve 15 yıldır resmi nikahsız olarak yaşadıkları öğrenilen 57 yaşındaki Mehmet Sabırlı, sabah saatlerinde kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Mamalı’nın bazı arkadaşlarıyla görüşmesini istemeyen Sabırlı, olumsuz cevap alınca öfkelendi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Sabırlı mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı’nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı ağır yaralanırken, Mehmet Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, açık olan kapıdan eve girdiklerinde Mamalı’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Dilek Mamalı kurtarılamadı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Mehmet Sabırlı’yı kısa sürede yakaladı.

CİNAYET NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ

Gözaltına alınan Sabırlı’nın ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık krizi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Yaşamını yitiren Dilek Mamalı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.