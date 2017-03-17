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150 bin euro maaşla arkeolog aranıyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'un yöneticiliği için verilen iş ilanındaki maaş şaşkınlık yarattı.

17.03.2017 - 13:15
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Yılda 5 milyon kişinin gezdiği, 2 bin senelik tarihi yapı, 'kötü yönetim' nedeniyle yıllardır problemlerle boğuşuyordu. Kolezyum'u korumak isteyen İtalya Kültür Bakanlığı harekete geçerek bir iş ilanı verdi.

150 bin euro maaşla arkeolog aranıyor

BBC Türkçe'nin haberine göre; İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yöneticilik rolünü kazanan adayın yıllık 150 bin euro maaş alacağını açıkladı.

Dario Franceschini, bir kültür varlığı veya müze yönetmiş tecrübeli bir kişi aradıklarını söyleyerek, "Arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar da pozisyona başvurabilir." dedi.

Franceschini, bunun uluslararası bir ilan olduğunu da ifade ederek, "Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum. Örneğin İngiltere'deki British Museum'u bir Alman yönetiyor." şeklinde konuştu.

Yöneticiliğe seçilecek kişi, bir zamanlar gladyatörlerin çarpıştığı, binlerce yabani hayvanın yapılan dövüşlerde hayatını kaybettiği, birçok filme konu olan arenanın geleceğinden sorumlu olacak.

İş ilanında aranan temel özellik; 'en az 5 sene bir arkeolojik alanın yöneticiliğini yapmış olmak'

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