150 bin kişi İstanbul'un kuzeyine taşınacak

İskeleti hemen hemen ortaya çıkan Üçüncü Havalimanı'nın ilk bölümü 29 Ekim 2018 tarihinde açılacak. Terminal binasında ise çalışmalar sürüyor.

150 BİN KİŞİ GÖÇ EDECEK

Bölgeden ev alanlar, kiralık bakanlar, taşınma planları yapanların sayısı oldukça fazla olduğu belirtiliyor. Hatta tahmin edilen verilere göre, bölgeye 150 bin kişi göç edecek.

GELİRLERİNE GÖRE EV ARIYORLAR

İstanbul'un kuzeyine yerleşmeyi planlayanların arasında pilotundan kabin memuruna, teknisyenden mühendisler bulunuyor. Havalimanında çalışacak personeller bölgede gelirlerine göre ev arıyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Bölgede inşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu, yıl sonunda hizmete girecek. Ayrıca buraya taşınmak isteyenler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki yakasına yerleşmiş olacak.

Bu arada yetkililer, konut fiyatlarının arttığını ifade etti. Bunun nedeninin de bölgeye gelecek olan 150 bin kişinin olduğu belirtiliyor.