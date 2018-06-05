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150 DEAŞ’lıya idam

Irak’ın Musul kentindeki güvenlik güçlerinin, 150 DEAŞ mensubu teröristi idam edilmek üzere Bağdat’a gönderdiği bildirildi.

İHA | 05.06.2018 - 22:08..
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Irak’ın Musul kentindeki güvenlik güçlerinin 150 DEAŞ mensubu teröristin idam edilmek üzere başkent Bağdat’a gönderildiği öğrenildi. İdama gönderilen teröristlerin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdikleri saldırılarda masum insanları öldürdükleri ve suçlarını da kabul ettikleri aktarıldı.

TAMAMI IRAK UYRUKLU

Açıklamada infazı gerçekleştirilecek kişilerin tümünün Irak uyruklu olduğu belirtildi.

Haziran 2014’te Irak’ın 2. büyük şehri olan Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ, 3 yıl boyunca yüzlerce insanı öldürmüş ve gasp etmişti. Musul geçen yıl Temmuz terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmişti.

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