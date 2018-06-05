150 DEAŞ’lıya idam

Turnuvanın ikinci gününde Milli güreşçiler, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Avrupa 23 yaş altı güreş şampiyonasında 2. gün 3 madalya

Kırklareli'nin Apullu ilçesinde yaşayan Cüneyt Ü., boşanmak üzere olduğu eşini vurarak öldürdü.

Cari açıktaki en önemli etkenin ithal enerji olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithalin durdurulacağını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

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Niğde'de bir sürücü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Niğde'de seyir halindeki bir sürücü, önüne köpek çıkması sonucu ani fren yaptı. Kontrolden çıkan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu.