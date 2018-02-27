taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.786
USD
3,7857
EURO
4,6727
ALTIN
162,44
PETR
67,1400

150 metre takla atan araçtan yara almadan çıktı

Kocaeli'de, seyir halindeyken aracın hakimiyetini kaybeden şoförün, 150 metre boyunca takla attıktan sonra çarptığı servisin içindeki bir kişi yaralandı.

İHA | 27.02.2018 - 11:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin D100 karayolu, Uzuntarla mevkiinde, sabah saat 7.30 sıralarında, İstanbul istikametinde ilerleyen  K.Ç. yönetimindeki otomobilin aks bağlantısı çıktı.

150 metre takla atan araçtan yara almadan çıktı

ARAÇ 150 METRE BOYUNCA TAKLA ATTI

Otomobilde meydana gelen sorun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı ardından 150 metre boyunca takla atarak sürüklendi. Takla atarak sürüklenen araç o sırada seyir halinde olan H.S. idaresindeki servis aracına çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbarın alınması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından kaza yapan araçlarda bulunan sürücülere müdahale etti.

150 metre takla atan araçtan yara almadan çıktı

"TEKERLEĞİN YERİNDEN ÇIKTIĞINI HİSSETTİM"

Kazada servis minibüsünde bulunan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş hafif yaralandı. Yaralı tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

150 metre takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan K.Ç. ise, “Arabanın sol tekerine bir şey oldu anlamadım. Sol tarafa doğru ben arabayı toparlamaya çalıştım toparlayamadım. Yol kenarındaki bariyerlere vurdum. Oradan servis aracına vurdum. Bilinçli olarak yapmadım. Ben sadece seyir halinde giderken tekerleğin yerinden çıktığını hissettim.” dedi.
Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

150 metre takla atan araçtan yara almadan çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bahçeli: Hocalı'nın kanı yerde kalmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hollanda soykırım suçlusu arıyorsa Hocalı’ya baksın." dedi.
Konya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerine mahrem abilik yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bursa'da ByLock'tan 17 gözaltı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
Jet üssünde görevli üsteğmen FETÖ’den gözaltına alındı
Bandırma jet üssünde görevli bir üsteğmen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

173
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

183
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

172
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

100
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

21
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

61
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM