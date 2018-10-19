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150 metrede mahsur kalan köpek için seferber oldular

Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan köpek için itfaiye, veteriner ve güvenlik güçleri seferber oldu.

İHA | 19.10.2018 - 10:30..
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Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktası karşısındaki 150 metre yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan güvenlik güçlerine ait köpeğin kurtarılması için itfaiye ekibinden yardım istenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. 150 metre yükseklikte mahsur kalan köpeği kurtarmak için koordineli çalışan ekipler, büyük bir çaba harcadı.

150 metrede mahsur kalan köpek için seferber oldular

KÖPEĞİ SIRTINDA TAŞIDI

İple kayalıklardan aşağı inen itfaiye erine güvenlik güçleri de yardımcı oldu. İple sarkılan itfaiye eri, köpeğe ulaşmayı başararak zarar görmemesi için de bir çuvalın içine koydu. Çuvalı sırtlayarak yukarı çıkan itfaiye erine güvenlik güçleri de ipi çekerek yardımcı oldular.

YARA ALMADAN KURTARILDI

Nefes nefese yukarı çıkan itfaiye eri, köpeği çuvalın içerisinde çıkartarak güvenlik güçlerine teslim etti. Çuvalın içinde çıkartılan köpeğin yara almaması herkesi sevindirdi.

150 metrede mahsur kalan köpek için seferber oldular

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi ise, köpeğin ilk muayenesini yaparken, güvenlik güçleri de yemek vererek karnını doyurdu.

Bir can kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten itfaiye eri Sefer Çiftçi, zorlukları aşarak köpeği yara almadan kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, birlikte hareket eden itfaiye, veteriner ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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