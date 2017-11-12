150 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde yönetici konumundaki 150 teröristin etkisiz hale getirilmesi, ölüm korkusu ve dağılma endişesi Kandil'i telaşlandırdı. Sabah'tan Erkam Çoban'ın haberine göre; Güvenlik güçlerine teslim olan veya yakalanan teröristlerin PKK'nın mühimmat depolarını, mağaralarını, gizli planlarını deşifre etmesi, örgütte çözülmeyi seri şekilde hızlandırdı.

MAVİ LİSTE

- Şerif Başboğa- Gap-Rıha Sorumlusu: 21 Eylül 2017'de Mardin'de öldürüldü.

- Umut Hocaoğlu- Sözde Dersim Eyaleti Üçlü Yürütmesinde Görevli: 07 Kasım 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Nevzat Gündüz-Sözde Orta Saha Halkla İlişkiler ÖSB/YPS Sorumlusu: 24 Kasım 2016'da Diyarbakır'da öldürüldü.

- Salih Kaplan-Sözde Mardin Eyaleti Sorumlusu: 01 Mart 2017'de Mardin'de öldürüldü.

- İsa Teres-Sözde Erzurum Eyaleti Sorumlusu: 03 Kasım 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Hasan Turan- Sözde Botan Saha Mardin Eyaleti Sorumlusu: 29 Kasım 2016'da Mardin'de öldürüldü.

- Yılmaz Kes- MKP Tunceli Ovacık Bölge Sekreteri: 1 Ağustos 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

YEŞİL LİSTE

- Mehmet Nuri Özen-Sözde Garzan Eyaleti Güroymak Sorumlusu: 11 Ekim 2016'da Bitlis'te öldürüldü.

- Mehmet Zana Özcan-Sözde Garzan Eyaleti'nden: 23 Ekim 2016'da Bitlis'te öldürüldü.

- Ahmet İpek-Sözde Cilo Eyaleti Sözde Oramar Taburundan: 19 Ekim 2016'da Hakkari'de öldürüldü.

- Cahit Beyhan-Sözde Garzan Eyaleti, Eyalet Karargahı, Halkla İlişkiler ve Öz Savunma Birimi Sorumlusu: 23 Ekim 2016'da Bitlis'te Öldürüldü.

- Edip Yetüt-Sözde Amed Eyaleti Özel Kuvvetlerden: 6 Mart 2017'de Diyarbakır'da öldürüldü.

- Veli Temirci- Sözde Amanos Saha Adıyaman Açılım Grubu Sorumlusu: 28 Nisan 2017'de Adıyaman'da öldürüldü.

- Abdurrahim Aslan- Botan Eyaleti Besta Cephesi eski sorumlusu: 27 Mayıs 2017'de Van'da öldürüldü.

- Zeynal Leblebici-Sözde Şenkaya-Göle Grup Sorumlusu: 17 Haziran 2017'de Erzurum'da öldürüldü.

- Şahabettin Çorak-Amed Eyalet Yürütmesinde Sorumlusu: 27 Haziran 2017'de Bingöl'de öldürüldü.

- Hakan Kızıl-Sözde Amed Eyaleti Lojistik ve Maliye Sorumlusu: 29 Haziran 2017'de Diyarbakır'da öldürüldü.

- Ferit Polat-Serhat Eyaleti Kuzey Alan Sorumlusu: 7 Temmuz 2017'de Kars'ta öldürüldü.

- Ali Ülaş-Garzan Eyaleti Hizan Alan Sorumlusu: 17 Temmuz 2017'de Bitlis'te öldürüldü.

TURUNCU LİSTE

- Faik Güçlü- Sözde Botan Saha Kato Jirka (İncebel) sorumlusu: 4 Ekim 2016'da Şırnak'ta öldürüldü.

- Hüseyin Ertürk-Sözde Dersim Saha Doğu karargahı İl Merkez Gücü Sorumlusu: 17 Ekim 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Abdulnasır Kaplan- Sözde Botan Saha Botan Eyaleti Besta Cephe Sorumlusu: 20 Ekim 2016'da Şırnak'ta teslim oldu.

- Ahmet Tekin-Sözde Garzan Eyaleti - Güroymak Gücü Sorumlusu: 14 Ocak 2017'de Bitlis'te öldürüldü.

- M. Füdeyil Aydın- Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Bulanık/Malazgirt Grup Sorumlusu: 27-28 Nisan 2017'de Tunceli'de öldürüldü.





GRİ LİSTE

- Ecevit Temel-Sözde KCK Konseyi Denetleme Üyesi: 17 Eylül 2016'da Hakkâri'de öldürüldü.

- Ali Fırat Yaşar-Sözde Karadeniz Açılım Grubu sorunlusu: 29 Eylül 2016'da Sivas'ta öldürüldü.

- Hamdullah Zengin- Sözde Karadeniz grubunda: 19 Ekim 2016'da Erzincan'da yaralı olarak yakalandı.

- Selman Tiryaki- Sözde Karadeniz grubunda: 19 Ekim 2016'da Erzincan'da öldürüldü.

- Muhammet Mustafa Aslan-Sözde Suriye'de PYD Afrin Bölgesinde mayıncı: Ekim 2016'da Afrin'de öldürüldü.

- Selim Aybar-Sözde Cilo Eyaleti Yüksek Öz Savunma Sorumlusu: 21 Kasım 2016'da Hakkari'de sağ yakalandı.

- Hakkı Turgay-Sözde Mardin Eyaleti Kızıltepe YPS Sorumlusu: 25 Kasım 2016'da Batman'da sağ yakalandı.

- Bilgehan Karpat- DHKP-C militanı: 22 Ocak 2017'de Tekirdağ'da öldürüldü.

- Behdin Bilen-Botan Saha Herekol Alanı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu: 28 Temmuz 2017'de Siirt'te teslim oldu.

- Besna Kartal-Nazımiye Gücü YJA-STAR Sorumlusu: 2 Kasım 2017'de Tunceli'de sağ yakalandı.