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Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 0,80 artış gösterdi.

AA | 16.01.2018 - 08:45..
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Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,80 yükselirken, en çok artış yüzde 2,04 ile Balıkesir'de yaşandı.

MARKALI KONUT PROJELERİNDE ARTIŞ

İstanbul'daki markalı konut projelerinde fiyatlar kasım ayında Asya yakasında yüzde 0,16, Avrupa yakasında yüzde 0,46 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11,1 puan fazla artış gösterdi.

Aralık ayında markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat kullanım oranı yüzde 31, banka kredisi kullanım oranı yüzde 34 ve senet kullanım oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Aralıkta kasıma göre peşinat kullanım oranı 5 puan, banka kredisi kullanım oranı 4 puan yükselirken, senet kullanım oranı 9 puan geriledi.

Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

SATIŞ FİYATLARI EN ÇOK BİLECİK'TE AZALDI

Aralık ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,04 artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0,14 ile Bilecik oldu.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, aralık ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il, Balıkesir (yüzde 26,90), Giresun (yüzde 26,82), Edirne (yüzde 26,82), Bursa (yüzde 25,89) ve Aksaray (yüzde 23) oldu.

Türkiye genelinde konut fiyatları arttı

KİRALIK KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ise aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,19 artış gerçekleşti. Aralık ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 artan Nevşehir, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 ile Adıyaman oldu. Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise Aydın (yüzde 22,57), Yozgat (yüzde 22,43), Zonguldak (yüzde 21,57), Kırklareli (yüzde 20,47), Muğla (yüzde 18,83) olarak sıralandı.

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