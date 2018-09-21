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150 yıllık bir kültür ortaklığı sergisi

Galatasaray Lisesi'nin 150 yıllık tarihine yer verilen "Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı" adlı bilgilendirme sergisi ilgilileriyle buluştu.

DHA | 21.09.2018 - 14:38..
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Fransız Kültür Merkezi'nce düzenlenen sergide, Türkiye ve Fransa arasındaki eğitim ve kültür ilişkisinde bir bağ olarak görülen Galatasaray Lisesi'nin, kuruluşundan günümüze dek geçirdiği tarihi sürecin yanı sıra, liseye dair yayınlanan gazete haberleri ve öğrencilerin yayımladığı dergiler de yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Fransa İstanbul Başkonsolosu Buchwalter Bertrand, Türkiye ile Fransa arasındaki ortaklığın temel taşı saydıkları Galatasaray Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle Türkiye'deki modernleşmenin güçlü savunucularından olduğunu ifade etti.

150 yıllık bir kültür ortaklığı sergisi

"ORTAYA ÇIKAN YENİ BİR GÜÇ"

Buchwalter Bertrand, Galatasaray Lisesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunun altını çizerek "Güçlerimizi birleştirdiğimizde ortaya çıkan yeni bir güçtür. Bu güzel hikayenin anlatıldığı bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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