150 yıllık tarihi lise binası kapılarını açtı

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinin binası, Fatih’te 100 yılı aşkın süre Darüşşafaka Lisesi olarak hizmet verdi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi binada bugün 57 ülkeden onlarca öğrenciye eğitim veriliyor.

RESTORE EDİLDİ

1873 yılından 1993 yılına kadar Darüşşafaka Lisesi olarak eğitim veren tarihi bina, 2010 yılında restore edilmeye başlanmıştı.

İstanbul İl Özel İdaresi ve hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan restorasyon sonrası tarihi lise 2017 yılında yeniden eğitim vermeye başladı. Aslına uygun olarak titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sonrası tarihi bina kapılarını açtı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN OKUL

İtalyan mimar Barironi’nin tasarladığı ve planını Dolmabahçe Sarayı mimarbaşısı Ohannes Amire Balyan’ın çizdiği Neo-klasik tarzdaki tarihi bina havadan drone ile de görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yıllara meydan okuyan tarihi yapıdaki başarılı restorasyon dikkat çekti.

220 YABANCI 150 TÜRK ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Fen bilimleri ve hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimleri birleştirerek geniş yelpazede bir eğitimi öğrencileriyle buluşturan uluslararası lisede, 220’si yabancı uyruklu 150’si Türk olmak üzere 370 öğrenci eğitim görüyor.

Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden öğrencilerin bulunduğu uluslararası lisede yabancı öğrenciler ilk dönemlerinde yoğun bir Türkçe eğitim alıyor.





250 KİŞİLİK YURT YAPILIYOR

Eğitim dili Türkçe olan lisedeki öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için okul bünyesinde 2 yurt bulunuyor. Okul kapasitesinin arttırılması için çalışmalar sürerken, okulun yanında yeni yurt yapılıyor.







