1500 yıllık mozaik görücüye çıktı

Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te 2009 yılında bulunan ve koruma amaçlı üzeri örtülerek 2018 yılında yeniden açılan mozaik restore edilerek turizme kazandırıldı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

2009 yılında Perre Antik Kent'teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıl'a ait 1500 yıllık mozaiğin restorasyon ve konservasyon işlemleri Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalışmanın sonunda tamamlandı.

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Perre Antik Kent’teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıkartılarak turistlerin beğenisine sunuldu. Mozaikli alanı gezen ziyaretçiler büyüklük ve desen olarak mozaiğin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.