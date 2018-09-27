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1500 yıllık mozaik görücüye çıktı

Adıyaman’da bulunan 155 metrekarelik 1500 yıllık mozaik yapılan restorasyon ve konservasyon işleminin ardından ziyarete açıldı. Mozaik, bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğinde.

İHA | 27.09.2018 - 13:09..
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Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te 2009 yılında bulunan ve koruma amaçlı üzeri örtülerek 2018 yılında yeniden açılan mozaik restore edilerek turizme kazandırıldı.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

2009 yılında Perre Antik Kent'teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıl'a ait 1500 yıllık mozaiğin restorasyon ve konservasyon işlemleri Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalışmanın sonunda tamamlandı.

1500 yıllık mozaik görücüye çıktı

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Perre Antik Kent’teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıkartılarak turistlerin beğenisine sunuldu. Mozaikli alanı gezen ziyaretçiler büyüklük ve desen olarak mozaiğin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

1500 yıllık mozaik görücüye çıktı

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