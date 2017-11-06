Bitlis'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında 5 Kasım'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü kırsalında bulunan Marse Tepe Kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı.

ELE GEÇİRİLENLER

Çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken üzerinde ise 1 M-16 dürbünlü piyade tüfeği, bu silaha ait 110 mermi, 5 şarjör, 1 kütüklük, 2 savunma tipi el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.



