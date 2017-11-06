taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8813
EURO
4,5068
ALTIN
158,35
PETR
62,3300

Bitlis'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında sağlanan sıcak temasta 1 PKK'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

06.11.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu' kapsamında 5 Kasım'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü kırsalında bulunan Marse Tepe Kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı.

ELE GEÇİRİLENLER

Çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken üzerinde ise 1 M-16 dürbünlü piyade tüfeği, bu silaha ait 110 mermi, 5 şarjör, 1 kütüklük, 2 savunma tipi el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

Bitlis'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 80 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir haftada 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
60 yaşından sonra fotoğrafçılığa başladı, hayatı değişti
Denizli'de yaşayan 65 yaşındaki Kadir Ak'ın 5 yıl önce başladığı 'şipşak' fotoğrafçılıkla 35 bin lira borcunu 1 yılda kapattı.
Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı
Adana'da, girdiği marketin 1 günlük hasılatını 19 saniyede çalan 23 yaşındaki Özgür G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Altının gramı haftaya düşüşle başladı
Altının gramı 158,4 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.059 liradan satılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

29
Selin İmer'in ilginç tulumu

Selin İmer'in ilginç tulumu

104
Trump: Kalplerimiz kırıldı

Trump: Kalplerimiz kırıldı

120
Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

46
Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

85
Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

47
FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM