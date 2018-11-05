Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, okullarda yakında bağlama derslerinin olacağını söyledi.

"İSTEYEN ÖĞRENCİ EĞİTİMİNİ ALABİLECEK"

Bunun ilk tanıtımını Kars'ta yapacaklarını belirten Bakan Ziya Selçuk, "İsteyen her okulda olması ve çocıklarımızım bunun eğitimini alması için çalışıyoruz. Bu bağlamda Kars’ta okullarda bağlamanın kullanılması ile ilgili bir lansman yapılacak. Çünkü çocuğun bağlaması tutması bile çok değerli. Onu eline aldığında arkasından Yunus Emre, Gevherî ve Karacaoğlan geliyor" dedi.

Okullara bağlama dersi geliyor ViDEO