Kitap Ayracı'ndan yeni okuma listesi

Yeni haftaya başladık. Kitap Ayracı'nın yeni okuma listesinde birbirinden güzel ve keyifle okuyabileceğiniz kitaplar yer alıyor. Farklı yayınevlerinin etiketiyle okurlarla buluşan kitaplar arasında yok yok.
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Sabahattin Ali'nin Şehirleri, Can Yayınları etiketiyle kitapseverlerle tanışan Ayfer Tunç'un yeni romanı Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura, Marc Levy'in Başka Bir Mutluluk Fikri önereceğimiz listede yer alanlardan.
Bu hafta taze okumalar yapmak isteyen okurlar için dolu dolu tavsiye listesi oluşturduk.
ŞEHİRLERE ALIŞAMADI
Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Anı
Baskı yılı: 2018
Syf: 212
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AŞIKLAR DELİDİR YA DA YAZI TURA
Yazar Ayfer Tunç'un yeni romanını bir solukta okuyacaksınız.
Yazar: Ayfer Tunç
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2018
Syf: 448
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MARC LEVY - BAŞKA BİR MUTLULUK FİKRİ
Yazdığı romanlar çok sayıda dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan Marc Levy, bu kez edebiyat severleri, yıllar sonra özgürlüğün ve mutluluğun peşine düşen iki kadınla birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Yazar: Marc Levy
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: İnci Malak Uysal
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 304
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DEAN R. KOONTZ- SESSİZ KÖŞE
Dünyada 500 milyon üzerinde satış rakamlarına ulaşan ve 38 dile çevrilen kitaplarıyla tanıdığımız Dean Koontz, uzun bir aradan sonra yine bestseller listelerinde zirveye tırmanan yeni bir seriyle geri dönüyor!
Yazar: Dean R. Koontz
Yayınevi: Timaş Yayınları
Çeviren: Cem Özdemir
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 416
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MIKE DAVIS - GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI İSTE
Mike Davis’in çeşitli yazılarını bir araya getiren bu seçki, öğrenci olduğunu hiç unutmayan bir öğretmenden esaslı bir muhalefet dersi alma şansını sunuyor.
Yazar: Mike Davis
Yayınevi: Edebi Şeyler
Çeviren: Utku Özmakas
Türü: Yazı, düşünce,
Baskı yılı: 2018
Syf: 64
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TENDEKİ TUZ
Bu kitap, cinselliğini yaşamak isteyen genç bir kadının hezeyanlarından doğdu.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: A 7 Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 144
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AMOR TOWLES - MOSKOVA'DA BİR BEYEFENDİ
New York Times’ın çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen Moskova’da bir Beyefendi mizahi dili, sağlam karakterleriyle yazın dünyasına yepyeni bir soluk getirecek.
Yazar: Amor Towles
Yayınevi: Hep kitap
Çeviren: Mehmet Gürsel
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 552
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SADRİ ERTEM - ÇIKRIKLAR DURUNCA
Sadri Erten'in çok sevilen romanı...
Yazar: Sadri Erten
Yayınevi: Kor Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 204
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VİYANA KAPISINDA TÜRKLER
Bu değerli çalışma, 1529 ve 1683 Viyana Kuşatmalarının sıkıntılarını temsil ediyor.
Yazar: Heinrich Kretschmayr
Yayınevi: Tarihçi Kitabevi
Çeviren: Lara Nişe
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2018
Syf: 80
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SELENAY AKMERCAN - SİYAH VE BEYAZ
Siyah ve Beyaz, iki farklı çocuğun, küçük yaştan gençlik yıllarına değin omuzladığı dostluklarının macera dolu hikayesini çarpıcı örneklerle bizlere aktaran eşsiz bir romandır.
Yazar: Selenay Akmercan
Yayınevi: Gece Kitaplığı
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 220
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletilşim: [email protected]