Kitap Ayracı'ndan yeni okuma listesi

Yeni haftaya başladık. Kitap Ayracı'nın yeni okuma listesinde birbirinden güzel ve keyifle okuyabileceğiniz kitaplar yer alıyor. Farklı yayınevlerinin etiketiyle okurlarla buluşan kitaplar arasında yok yok.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Sabahattin Ali'nin Şehirleri, Can Yayınları etiketiyle kitapseverlerle tanışan Ayfer Tunç'un yeni romanı Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura, Marc Levy'in Başka Bir Mutluluk Fikri önereceğimiz listede yer alanlardan.

Bu hafta taze okumalar yapmak isteyen okurlar için dolu dolu tavsiye listesi oluşturduk.

ŞEHİRLERE ALIŞAMADI

Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Anı

Baskı yılı: 2018

Syf: 212

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İdefix

AŞIKLAR DELİDİR YA DA YAZI TURA

Yazar Ayfer Tunç'un yeni romanını bir solukta okuyacaksınız.

Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 448

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D&R

MARC LEVY - BAŞKA BİR MUTLULUK FİKRİ

Yazdığı romanlar çok sayıda dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan Marc Levy, bu kez edebiyat severleri, yıllar sonra özgürlüğün ve mutluluğun peşine düşen iki kadınla birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yazar: Marc Levy

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: İnci Malak Uysal

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 304

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D&R

DEAN R. KOONTZ- SESSİZ KÖŞE

Dünyada 500 milyon üzerinde satış rakamlarına ulaşan ve 38 dile çevrilen kitaplarıyla tanıdığımız Dean Koontz, uzun bir aradan sonra yine bestseller listelerinde zirveye tırmanan yeni bir seriyle geri dönüyor!

Yazar: Dean R. Koontz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Cem Özdemir

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 416

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İdefix

MIKE DAVIS - GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI İSTE

Mike Davis’in çeşitli yazılarını bir araya getiren bu seçki, öğrenci olduğunu hiç unutmayan bir öğretmenden esaslı bir muhalefet dersi alma şansını sunuyor.

Yazar: Mike Davis

Yayınevi: Edebi Şeyler

Çeviren: Utku Özmakas

Türü: Yazı, düşünce,

Baskı yılı: 2018

Syf: 64

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D&R

TENDEKİ TUZ

Bu kitap, cinselliğini yaşamak isteyen genç bir kadının hezeyanlarından doğdu.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: A 7 Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 144

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D&R

AMOR TOWLES - MOSKOVA'DA BİR BEYEFENDİ

New York Times’ın çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen Moskova’da bir Beyefendi mizahi dili, sağlam karakterleriyle yazın dünyasına yepyeni bir soluk getirecek.

Yazar: Amor Towles

Yayınevi: Hep kitap

Çeviren: Mehmet Gürsel

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 552

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D&R

SADRİ ERTEM - ÇIKRIKLAR DURUNCA

Sadri Erten'in çok sevilen romanı...

Yazar: Sadri Erten

Yayınevi: Kor Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 204

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D&R

VİYANA KAPISINDA TÜRKLER

Bu değerli çalışma, 1529 ve 1683 Viyana Kuşatmalarının sıkıntılarını temsil ediyor.

Yazar: Heinrich Kretschmayr

Yayınevi: Tarihçi Kitabevi

Çeviren: Lara Nişe

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2018

Syf: 80

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D&R

SELENAY AKMERCAN - SİYAH VE BEYAZ

Siyah ve Beyaz, iki farklı çocuğun, küçük yaştan gençlik yıllarına değin omuzladığı dostluklarının macera dolu hikayesini çarpıcı örneklerle bizlere aktaran eşsiz bir romandır.

Yazar: Selenay Akmercan

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 220

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletilşim: [email protected]