153 sahte öğretmen yakalandı

YÖK ÜZERİNDEN TESPİT

Sahte diplomalar, kamu kurumlarının kullanımına açılan “Yükseköğretim Mezun Doğrulama ve Sorgulama Sistemi” üzerinden tespit ediliyor. YÖK’ün geliştirdiği sisteme üniversiteler tarafından diploma bilgileri girilen mezun sayısı ise 8 milyonu buldu.

YÖK, protokol yapılan 22 kuruma verdiği giriş izni ile diploma mezuniyet bilgilerinin kontrol edilmesini sağladı. TC kimlik numarası üniversitelerde 2003-2004 yıllarında kullanılmaya başlandığı için bu tarihten önce mezun olanların bilgilerinin toplanmasında zorluk yaşanıyor. Buna rağmen sistemde en eski mezuniyet yılı 1963 olarak yer alıyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Üniversitelerden mezun olanlar, mezuniyet bilgilerine e-devlet kapısı üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı altındaki bölümde yer alan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” seçeneği ile erişebiliyor.

Üniversiteler, mezun olan öğrencilerinin diplomalarında yazılı olan tüm bilgilerini sisteme giriyor. E-devlet’ten TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırabiliyor ve bu belgeyi beyan edeceği kamu kurumu veya özel şirkete verebiliyor.

Diploma ile ibraz edilecek bu belge ile diplomanın doğrulanması sağlanabiliyor. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunuyor.

Kurumlar, belgenin doğrulanmasını yine e-devlet’teki “Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama” bölümünden yapabiliyor.

SUÇ DUYURUSU

MEB’in geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında 153 kişinin sahte diplomayla öğretmen olduğu ortaya çıktı. 153 sahte öğretmenden 109’u 2015, 20’si 2014, 2’si 2016, 22’si 1994-2013’te göreve başlamış. Bu kişilerin 149’unun lisans, 3’ünün yüksek lisans ve 1’inin de önlisans belgesinde sahtecilik yaptığı tespit edildi. Sahte öğretmenler meslekten ihraç edilip haklarında suç duyurusunda bulunuldu.