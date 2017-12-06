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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

Ürdün Kralı Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Kudüs konusunu görüştü.

AA | 06.12.2017 - 16:14..
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asdasd

Ürdün Kralı 2.Abdullah'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ile "ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin gelişmeleri" görüştüğü bildirildi.

"BARIŞ SÜRECİNİ ZAYIFLATACAK"

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, "ABD'nin Kudüs planının bölgenin güvenlik ve istikrarı bakımından ciddi sonuçları olacağını ve barış sürecini yeniden canlandırma çabalarını zayıflatacağını" belirtti.

Kral Abdullah ayrıca, Kudüs konusunun İsrail'in yanında güven ve barış içinde varlık gösterecek başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

TRUMP'IN TARTIŞMALI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.

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