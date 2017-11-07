Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA ALTERNATİF

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu resmen açtık. Kazakistan'dan çıkan buğday yüklü ilk tren Mersin Limanı'na öngörülen süreden çok daha önce varmıştır. Böylece aylar süren denizyolu ve çok yüksek maliyeti olan havayolu taşımacılığına alternatif yeni bir ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ

Önümüzdeki yıl hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından çok daha iyi bir dönem olacaktır. Perşembe günü ise tarihi bir adıma şahitlik ettik.

Türkiye'nin otomobili. Bu projeyi hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi tanıttık.

Bu tür yüksek teknolojiye dayalı projelerin kendi sektörleri ile birlikte çok geniş alanda etkiye yol açtıklarını biliyoruz.

2 JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİNİ DE ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK

Toplu açılış töreni vesilesi ile ülkemizin kendi alanında en önemli tesislerinden olan 2 jeotermal elektrik santralini de ülkemize kazandırdık.

Dün İstanbul'da yeni AKM projesinin tanıtım törenine katıldık. Bunların dışında pek çok görüşme ile dolu yoğun bir haftayı geride bıraktık.

GÜMRÜKTEKİ EŞYALARLA İLGİLİ BİLGİLER CEP TELEFONUNDAN GÖRÜLEBİLECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek.

Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık.

Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak. Sizlerin de gördüğü gibi, durmak yok, yola devam.

Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

3 KASIM 2002 SEÇİMLERİNİN YIL DÖNÜMÜ

Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüydü. Partimiz bu seçimlerde elde ettiği yüzde 34'lük oy oranı ile 1. parti oldu ve tek başına iktidara geldi. Parlamentoda yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. Bu oran, rahmetli Özal'ın aldığı sonuçlardan sonra ülkemizin son dönemlerde gördüğü en yüksek seçim başarısını ifade ediyordu. Oylarımızı sürekli yükseltirken, parlamentodaki oranımız da kendini korudu. Bu vesile ile bir kez daha, partimizin meclis grubu ve diğer organlarında görev almış tüm arkadaşlarımızı şükranla yadediyor, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur. Türkiye'de artık hiçbir şey 3 Kasım'dan önceki gibi olmamıştır, olmayacaktır. 1990'ları bir daha milletimize yaşatmayacağız. Milletimiz kendi iktidarı ile birlikte adeta bir devrime imzasını atmıştır. Gelişen Türkiye'nin imkanları, her bölgemizde, her şehrimizde hizmet olarak yönlendirilmiştir.

Önümüzde yeni bir imtihan var. Hizmet ve yatırım konusunda rüşdünü ispat eden AK Parti, aynı başarıyı elde etmek mecburiyetindedir. 2019 seçimleri, en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladık.

Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler önümüzdeki asrı biçimlendirecek köklü bir değişikliği gösteriyor.

AYRINTILAR GELİYOR..