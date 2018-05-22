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155 yıllık taş değirmende tahin üretimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 155 yıllık taş değirmende öğütülen susamlardan tahin üretiliyor.

AA | 22.05.2018 - 14:37..
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Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak, atalarından kalan tarihi değirmeni, dağlık alanda açtığı kanaldan getirdiği suyla çalıştırıyor. Susamları değirmende öğüterek tahin üreten Abdullah Kaynak, hem geçimini sağlıyor hem de tarihi değirmeni ayakta tutuyor.

"LEZZETLİ TAHİNİ ÜRETİYORUZ"

Abdullah Kaynak, "Susamlar öğütülmek üzere bize getiriliyor. Bizde değişik aşamalardan geçirildikten sonra tane haline geliyor ve elekten geçiriliyor. Daha sonra yıkanıp kurutulan susam, değirmende işlem için hazır hale geliyor. Erkekler tarafından dövülen, daha sonra kadınlar tarafından süzülen susam son bir defa yıkandıktan sonra fırında kavruluyor. Daha sonra çok lezzetli olan tahini üretiyoruz." dedi.

155 yıllık taş değirmende tahin üretimi

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