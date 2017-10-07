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157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

Esenyurt'ta bankadan çektiği 157 bin lirayı otomobilde bırakarak ayakkabı almaya giden adam kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu.

07.10.2017 - 13:40
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Esenyurt'ta bankadan çektiği 157 bin lirayı otomobilde bırakarak  ayakkabı almaya giden H.A., kendisini takip eden iki kişi tarafından soyuldu. Bankadan takip ettikleri H.A.'nın içinde 157 bin lirayı çalan şüphelilerden Salih K.(46) polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli Erhan Ö. ile çalınan  paranın bulunması için çalışmalar sürüyor.

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

BANKADAN ÇEKTİĞİ 157 BİN LİRAYI ARABADA BIRAKIP AYAKKABI ALMAYA GİTMİŞ

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir spor mağazının otoparkında meydana gelen olayda H.A.'nın içinde 157 bin lira bulunanan otomobilinin camını kıran hırsızlar çantayı alarak kaçtı. Polise başvuran H.A. bankadan para çektikten sonra ayakkabı almak için mağazaya girdiğini çıktığında hırsızlık olayının olduğunu anlattı.

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı VİDEO

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

PARA ÇEKMESİNDEN İTİBAREN TAKİP EDİLMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin mağduru bankadan para çekmesinden itibaren izlediğini fark etti. Şüphelilerin bankadan 157 bin lira çeken şüpheliyi araçlarıyla takip ettikleri, spor mağazasının önüne aracı park ettiğinde camı kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI PARA VE DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerden Salih K.'nın kimliğini tespit etti. Daha önceden resmi belgede sahtecilik, kapkaç, oto hırsızlığı, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli Esenyurt'a gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Salih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Erhan Ö.(42)'in yakalanması ve kayıp paraların bulunması için çalışmalar sürüyor.

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

157 bin lirayı otomobilde bırakınca tüm parayı çaldırdı

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