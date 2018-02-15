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Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

Kars'ta emniyet ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.

AA | 15.02.2018 - 22:21..
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

45 GRAM METAMFETAMİN

Z.A. idaresindeki araçta yapılan aramada, bir peluş oyuncağın içerisine gizlenmiş 45,23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.A'nın, uyuşturucu maddenin arkadaşı E.Ç'ye ait olduğunu söylemesi üzerine operasyon düzenleyen polis bu şüpheliyi de yakaladı.

Z.A. ve E.Ç, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı VİDEO

Peluş oyuncaktan uyuşturucu çıktı

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