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CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

CHP Milletvekili Ali Şeker profesyonel kamera ve ekipmanla Meclis'teki oturumu canlı olarak yayınladı..

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 13:41
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CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

Başkanlık sistemine ilişkin 18 maddelik anayasa değişiklik paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerin gelecek hafta sonunda tamamlanması bekleniyor.

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

CHP'Lİ VEKİL CANLI YAYIN ÜSSÜ KURDU

CHP'li milletvekili Ali Şeker, profesyonel kamera, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve ekipmanlarıyla canlı yayın yapabilmek için Meclis'te hazır bulundu.

CHP'li vekili ve canlı yayın araçlarını görünce, Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'daki efsane tiplemesi Hamit El Sabah ve kameramanı Cevap Kelle'yi hatırladık..

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker
(Olacak O Kadar'daki Hamit El Sabah ve Cevap Kelle tiplemeleri)

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

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