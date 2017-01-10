CHP'nin Cevat Kelle'si Ali Şeker

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen yol, Ilgaz Tüneli'nin inşa edilmesiyle yeni bir sürece girdi.

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Euro'nun 4 TL olması sonrasında en çok kazananlar

Euro'nun 4 TL olmasından sonra Süper Lig'de en çok kazanan futbolcu yine Persie. Kazancı TL karşılığı ise 19 milyon 600 bin.