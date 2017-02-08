Başbakan Yıldırım yarın Bahçeli ile bir araya gelecek

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Kocaeli'de balıkçıların ağına dana takıldı

Kocaeli'de balık tutmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına bu kez balıkla birlikte 700 kiloluk bir dana leşi takıldı.