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Başbakan Yıldırım yarın Bahçeli ile bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım yarın saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

08.02.2017 - 18:26
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Başbakan Yıldırım yarın Bahçeli ile bir araya gelecek

Ayrıntılar gelecek...

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