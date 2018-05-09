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Anevrizma nedir

Anevrizma, vücuttaki bir basınç nedeniyle damarda meydana gelen dışa dönük baloncuktur.

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Temiz kan taşıyan (arter) damarlardaki genişlemelere anevrizma denir. Büyük, orta ve küçük boyut fark etmeksizin bütün damarlarda görülebilir.

Anevrizma, hiç bir belirti göstermeden ortaya çıkıp kanamaya neden olabilir. Damar duvarının zayıf olduğu noktalarda ve damarın daha küçük dallara ayrıldığı alanlarda oluşur.

Damar içindeki basınç yani tansiyon nedeniyle her kalp atışında bir basınç oluşur ve zayıf alanda dışa dönük bir baloncuk meydana gelir. Basınca dayanamayan baloncuk patlar.

Patlama kendiliğinden olabileceği gibi öksürme, ıkınma, cinsel temas gibi basıncı artıran etkenlerle de gerçekleşebilir.

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