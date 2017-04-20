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16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

Önce hendek operasyonları, sonra restorasyon çalışmaları nedeniyle 16 ay boyunca kapalı olan tarihi İçkale ziyaretçi akınına uğruyor.

20.04.2017 - 17:17
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16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

Esnaflar, en son 1965 yılında böyle ilgi ve izdiham görüldüğünü belirtirken, görevliler yoğunluk nedeniyle tarihi iç kalenin zaman zaman kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

Merkez Sur İlçesi'nde bulunan ve Aralık 2015 tarihinde PKK'lı terörist gruplara yönelik hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamına giren, operasyonlar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden onarılarak düzenleme çalışması yapılan tarihi İç Kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camii ve türbesi geçen hafta ziyaretçilere açıldı.

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

SURLARA ÇIKMAK RİSK OLUŞTURUYOR

Yoğun ziyaretçi trafiği ve bazı ziyaretçilerin iç kaleden surların üzerine çıkması ile oluşan güvenlik riski nedeniyle haftanın belirli günleri açılan tarihi iç kalenin önünde bugün ziyaretçi trafiği nedeniyle izdiham görüldü. Hz. Süleyman ve 27 Sahabenin türbelerinin bulunduğu tarihi iç kalede yoğunluk ve izdiham, Sur İlçesi'nde trafiği de aksatırken, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tarihi iç kalenin kapısı önünde büyük izdiham oldu.

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

1965'TEN BU YANA BİR İLK

Sur esnafı yaklaşık 16 aydır kapalı olan tarihi iç kaledeki böyle bir yoğunluğun en son 1965 yılında görüldüğünü söyledi.
Yoğunluk nedeniyle içeri giremeyenler, içeriye girenlerin çıkmasını beklediklerini ifade etti.

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

İZDİHAMI ÖNLEMEK İÇİN KAPILAR KAPANIYOR

Bazı ziyaretçilerin cami ve türbeleri ziyaret etmek için, bazılarının yeniden düzenlenen alanı görmek için, bazılarının ise tarihi iç kale surlarına çıkarak halen yasağın uygulandığı mahallelere bakmak ve orada daha önce bulunan evlerinin yerini görmek için geldiği görüldü. Tarihi iç kale kapılarının önündeki yoğunluk ve izdiham artınca görevlilerin zaman zaman iç kalenin kapılarını kapattıkları göze çarptı.

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

16 ay sonra tekrar açılan İçkale'ye ziyaretçi akını

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