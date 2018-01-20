taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,11
PETR
68,7200

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca bu yıl 8 hizmet biriminde 9 farklı unvanda 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

AA | 20.01.2018 - 03:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bakanlar Kurulunca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

50
Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

18
Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

13
Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

14
Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

10
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

1
Arnavutköy'de bir DEAŞ üyesi yakalandı

Arnavutköy'de bir DEAŞ üyesi yakalandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM