taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.646
USD
4,0631
EURO
4,9716
ALTIN
173,10
PETR
67,8800

16. Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da

GYODER'in öncülüğünde düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi, 17 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Emlak

sf

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek Gayrimenkul Zirvesi, 17 Nisan'da yapılacak ve sektörün öncüleri de bu etkinlikte yer alacak.

SEKTÖR DEĞERLENDİRİLECEK

Gayrimenkul Zirvesi'nde sektördeki birçok konuya değinilecek. Özellikle de gayrimenkul sektörünün geleceği ele alınacak.

"GAYRİMENKULÜN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin Gayrimenkul Zirvesi hakkında bilgi vererek, "Birbirinden değerli sektör liderleri, kanaat önderleri, ekonominin nabzını tutan deneyimli yazarlar ve alanında uzman profesyonellerin; yeni fikir, öneri ve çözümlerini paylaşacağı bu zirvede, gayrimenkulün geleceğini konuşacağız." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da konut fiyatları 2 yılda arttı
Yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği Bursa'da gayrimenkul fiyatları son 2 yılda yüzde 42 oranında artış gösterdi.
Galatasaray'ın Florya arsası için 9 firma talip oldu
Galatasaray'ın Florya arazisi için bugün ihale düzenlendi. Arsaya 9 firma büyük ilgi gösterdi.
İzmir'de raylı sistem gayrimenkul fiyatlarını artırdı
İzmir'de Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının geçtiği yerlerde emlak fiyatları tavan yaptı.
Ev dekorasyonunda duvar renklerinin önemi
Ev dekorasyonunda kullanacağınız duvar renkleri evinizin havasını değiştirecek...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

154
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

59
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

8
Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

41
Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

68
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

44
Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM