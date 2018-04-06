16. Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek Gayrimenkul Zirvesi, 17 Nisan'da yapılacak ve sektörün öncüleri de bu etkinlikte yer alacak.

SEKTÖR DEĞERLENDİRİLECEK

Gayrimenkul Zirvesi'nde sektördeki birçok konuya değinilecek. Özellikle de gayrimenkul sektörünün geleceği ele alınacak.

"GAYRİMENKULÜN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin Gayrimenkul Zirvesi hakkında bilgi vererek, "Birbirinden değerli sektör liderleri, kanaat önderleri, ekonominin nabzını tutan deneyimli yazarlar ve alanında uzman profesyonellerin; yeni fikir, öneri ve çözümlerini paylaşacağı bu zirvede, gayrimenkulün geleceğini konuşacağız." diye konuştu.