Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis oynatılan yerlere operasyon düzenledi. Ofsayt isimli dev operasyon, Kocaeli merkezli 16 ilde yapıldı.





90 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OFSAYT OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya, İzmir ve Aydın illerinde “örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis” oynatmak suçunu işledikleri tespit edilen 90 şüpheli şahsa yönelik 23 Mart ve 28 Mart 2018 tarihlerinde eş zamanlı “Ofsayt” isimli operasyon gerçekleştirildi.

16 ilde bahis operasyonu yapıldı 67 kişi gözaltına alındı VİDEO



54 MOTORLU TAŞITA EL KONULDU

3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen; Adana ilinde bulunan 1 akaryakıt istasyonu ve 1 adet restoran, İzmir ilinde bulunan 3 adet ambalaj fabrikası, 1 adet gayrimenkul firması, İstanbul ilinde bulunan 1 adet inşaat şirketi ve 1 adet kıymetli madenler şirketi, Aydın ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, Muğla ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, Eskişehir ilinde bulunan 1 adet gece kulübü, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerinde 54 adet motorlu taşıt, yaklaşık 34 milyon 45 bin TL değerinde 64 adet taşınmaz (ev, tarla, arsa) olmak üzere, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin TL değerinde 64 adet taşınmaz, 54 adet motorlu taşıt ve 10 adet şirkete müsadere amaçlı el konuldu.

Diğer şüpheli şahısların Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünce tahkikatı devam ederken, firari 23 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası tanzim edileceği bildirildi.