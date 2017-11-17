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16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kocaeli merkezli operasyonda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 asker gözaltına alındı.

17.11.2017 - 16:05
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gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte üye olmak suçundan 3'ü meslekten ihraç, 27'si muvazzaf 30 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Elazığ, Samsun, Hatay, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Amasya, Bitlis, Gaziantep, Ağrı ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 yüzbaşı, 1 araştırma görevlisi teğmen, 1 teğmen, 17 astsubay ve 1 ihraç astsubay olmak üzere 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2'si meslekten ihraç 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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