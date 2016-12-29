taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5203
EURO
3,6951
ALTIN
130,85
PETR
56,0600
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
16. madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Meclis Anayasa Komisyonu'ndan 16. madde geçti.
Ajanslar | 29.12.2016 - 22:11
Haberler
Gündem
16. madde askeri yargının kaldırılmasını öngörüyor.
Ayrıntılar gelecek...
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı
Erdoğan'dan hesap soracağız sözü
13. madde komisyondan geçti
Celal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hakan'a cevap
Erdoğan ile Putin ateşkesi görüştü
İstanbul'da elektrik kesintileri
12. madde komisyondan geçti
Rusya El Bab operasyonuna katıldı
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri
551
İstanbul'da elektrik kesintileri
396
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu
1070
Ahmet Şık gözaltına alındı
302
Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı
206
Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi
73
Rusya El Bab operasyonuna katıldı
206
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap
3,106 kez izlendi
2
Afrikalı futbolcu büyü yaptı golü attı
3,929 kez izlendi
3
Mersin'de sele kapılan baba kızın korku dolu anları
5,651 kez izlendi
4
ABD'de Yahudilerden İsrail karşıtı karara destek
1,955 kez izlendi
5
Ümit Kocasakal'dan CHP liderliği iddialarına cevap
7,164 kez izlendi
6
Sürücüsüz otomobil Tesla kazayı olmadan algıladı
3,763 kez izlendi
7
Mersin'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
9,186 kez izlendi
1
ABD’de görev yapan 35 Rus diplomat sınır dışı edildi
ABD, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Rus hükümetine ait iki yerleşkekenin yarına kadar boşaltılması istedi.
2
Fernandao şov yaptı Fenerbahçe rahat kazandı
Fenerbahçe, Fernandao'nun hat-trick yaptığı maçta Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi.
3
16. madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Meclis Anayasa Komisyonu'ndan 16. madde geçti.
4
DEAŞ liderlerinden Ebu Candal Rakka’da öldürüldü
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
5
Mardin Dargeçit'te patlama: 1 çocuk öldü
Dargeçit ilçesinde 12 yaşındaki Musa A., sokakta bulunan poşet içerisindeki cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı.
6
Kayseri'de 13 sanığın FETÖ'den yargılanması başladı
Kayseri'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock'u kullandıkları için açılan davada tutuklu 13 sanığın yargılanmalarına başlandı.
7
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.
1
Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri
İngiltere'ye yerleşip siyaseti bırakan Gezi'nin önde gelen ismi Alabora, gazeteci Ahmet Şık'ın gözaltına alına alınmasına tepki gösterdi.
2
İstanbul'da elektrik kesintileri
Enerji Bakanlığı İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir açıklama yaptı.
3
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2017'de uygulanacak asgari ücret hakkında "Asgari ücret bin 404 lira 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum" dedi.
4
Ahmet Şık gözaltına alındı
Gazeteci Ahmet Şık, "örgüt propagandası" yapmakla suçlanıyor.
5
Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı
Esad rejimi, İran destekli Şii milisler ile ÖSO çatışmayacak; PYD/PKK, Nusra ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar ise sürecek.
6
Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi
Galatasaray yönetimi, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında yer alan Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetme kararı aldı.
7
Rusya El Bab operasyonuna katıldı
Rus jetleri ilk kez El Bab'da DEAŞ hedeflerini vurdu.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları