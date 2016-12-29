16. madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti

Enerji Bakanlığı İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bir açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2017'de uygulanacak asgari ücret hakkında "Asgari ücret bin 404 lira 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum" dedi.

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Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı

Esad rejimi, İran destekli Şii milisler ile ÖSO çatışmayacak; PYD/PKK, Nusra ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar ise sürecek.