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16. madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti

Meclis Anayasa Komisyonu'ndan 16. madde geçti.

Ajanslar | 29.12.2016 - 22:11
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16. madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti

16. madde askeri yargının kaldırılmasını öngörüyor.

Ayrıntılar gelecek...

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