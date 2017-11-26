Şırnak'ta 16 PKK'lı gözaltına alındı

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 03.00 'dan itibaren Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerin tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacı ile eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı, 16 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.