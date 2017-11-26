taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Şırnak'ta 16 PKK'lı gözaltına alındı

Şırnak merkez ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA | 26.11.2017 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü  ekipleri gece saat 03.00 'dan itibaren Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçları kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu kişilerin tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacı ile eş zamanlı olarak operasyon yapıldığı, 16 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu
Bingöl Adaklı'da kırsal alanda PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.
Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı
Malatya'daki Yeni Cami'ye 20 günde, beşinci kez hırsız girdi. Hırsızlar, yardım paralarına göz dikti.
Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler
Haliç'te denizden çıkarılan cesedin yanında balık tutmaya devam eden olta balıkçıları dikkat çekti.
'İyileşti' denilerek taburcu edildi, felç oldu
Bodrum'da bir kadın rahim kanseri tedavisi için yattığı hastaneden iyileşti denilerek taburcu edildi ancak kanser tüm vücuduna yayıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

204
Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti

Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti

87
Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

Prof. Celal Şengör: Türkiye'nin tamamı cahil

200
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

154
Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

Maicon'a yapılan faul eşi Ursula'yı çıldırttı

34
Bir 'Alevi vatandaşların evleri işaretleniyor' haberi daha

Bir 'Alevi vatandaşların evleri işaretleniyor' haberi daha

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM