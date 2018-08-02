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16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen "Zorba" balesiyle yapıldı.

AA | 02.08.2018 - 08:53..
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen "Zorba" ile yapıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, müziğini Mikis Theodorakis'in, metni ve koreografisini Lorca Massine'nin yaptığı 35'ten fazla ülkede sahnelenen gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

15 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren bale gösterisini, aralarında Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile sanat ve iş dünyasından kişilerin de olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

Çeşitli dans topluluklarının sahne alacağı festival, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

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