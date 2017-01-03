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16 yaşındaki Ayşegül 15 gündür kayıp

Adana’da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan lise öğrencisi Ayşegül Yolcu’dan 15 gündür haber alınamıyor.

İHA | 03.01.2017 - 10:08
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Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi’nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşegül Yolcu, 19 Aralık 2016 tarihinde "okula gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Okuldan da dershaneye gideceği belirtilen Ayşegül Yolcu akşam eve dönmedi. Annesi Fatma Yolcu (32) telefonu kapalı olduğu için kızına ulaşamadı. Anne, dershaneyi telefonla arayıp sorduğunda ise kızının dershaneye gelmediğini öğrendi.

16 yaşındaki Ayşegül 15 gündür kayıp

Kızının izine rastlayamayan aile polise başvurdu ancak kızlarından 15 gündür haber alamadı. Anne Fatma Yolcu, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, 15 gündür sesini duymadığını söyledi.

16 yaşındaki Ayşegül 15 gündür kayıp

Yolcu, "Kızım kaybolduğundan beri perişan olduk. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Onunla o günden sonra görüşemedim. Sadece bir kişi gizli numaradan arayıp ’onlar birbirini seviyor’ diyerek telefonu kapattı. Ben kızımı ne olursa olsun kabul ediyorum. O evine dönsün başka bir şey istemiyorum. Ne olur bana kızımı bulun" dedi.

16 yaşındaki Ayşegül 15 gündür kayıp

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