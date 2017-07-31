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16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Yurttan kaçıp kokoreççiye sipariş vermeye giden 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, yolda tartıştığı M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

31.07.2017 - 14:59
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Adana'da, tartıştığı 20 yaşındaki Gökhan Kavlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki M.K. hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Olay, 20 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı yurttan kaçan M.K. kokoreççiye giderek sipariş verdi. Bu sırada M.K., Gökhan Kavlı ile oturan Hakan adındaki kişiye iddiaya göre 'namussuz' dedi. Bunun üzerine Kavlı, M.K.'ya tokat attı. M.K.'da Gökhan Kavlı'yı bıçakla yaraladı. Kavlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, tutuklanan M.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan yaşının küçük olması nedeniyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.
Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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