16 yaşındaki çocuğun kullandığı araç takla attı

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nde 10 yıl EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, köyünde girişimci oldu.

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Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Kendi düşüncelerinin dışındaki fikirlere açık olmayanlar, Türkiye'yi terk etmek için planlarına devam ediyor. Adam başı 10 TL toplayarak ada almayı hayal edene, "Bin TL vereyim gidin" cevabı geldi.