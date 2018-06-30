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16 yaşındaki çocuğun kullandığı araç takla attı

Düzce-Gölyaka bağlantı yolunda 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı araç şarampole yuvarlandı.

AA | 30.06.2018 - 05:36..
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Düzce'de direksiyon hakimiyetinin kaybedeb 16 yaşındaki Faruk B.'nin kullandığı otomobilin şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

16 yaşındaki çocuğun kullandığı araç takla attı

ARAÇTA REŞİT OLAN KİMSE YOKTU

Kazada, sürücü Furkan B. ile otomobildeki Mustafa Can E. (15) ve Talip G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talip G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Furkan B. ve Mustafa Can E. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talip G'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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