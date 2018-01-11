taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.719
USD
3,7797
EURO
4,5585
ALTIN
160,56
PETR
69,9300

16 yaşındaki Eren'in polislere sarılma hayali gerçekleşti

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden yürüme güçlüğü çeken 16 yaşındaki Eren Emir, hayalini gerçekleştirerek özel harekatçılara sarıldı.

İHA | 11.01.2018 - 18:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde “Dipleji Spastik Palsi” teşhisiyle tedavi gören Eren Emir, en büyük hayalini gerçekleştirmek için 155’i arayarak polislere sarılmak istediğini söyledi.

"ONLAR BENİM KAHRAMANIM"

Emir, hayalini olumlu cevap alması üzerine gerçekleştirdi. Şimdi de hedefinde asker abilerine sarılmak olduğunu belirten Emir, özel harekatçılara özel bir ilgi ve sevgisi bulunduğunu ifade ederek, "Çok duygulandım. Polislerin bir çocuğu ziyaret etmesi kadar güzel bir şey yoktur. Polis abilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar benim kahramanım. Onlara çok ayrı sevgim var. En büyük hayalim özel harekatçı olmaktı. Onları çok seviyorum" dedi.

16 yaşındaki Eren'in polislere sarılma hayali gerçekleşti

16 yaşındaki Eren'in polislere sarılma hayali gerçekleşti VİDEO

"BENİ KIRMADILAR, ÇOK MUTLU ETTİLER"

Özel harekatçıların yanına gelmesini çok istediğini, 155’i aradığında olumlu cevap gelmesi karşısında çok duygulandığını kaydeden Emir, "Onlara ulaşmayı düşünürken aklıma 155 aramak geldi. Onlara 155 sayesinde ulaştım. Aradığımda, ’ben polislere sarılmak istiyorum onları çok seviyorum’ dedim. Onlar da bana ’tamam seni ziyarete geleceğiz’ dediler. Sağ olsunlar beni kırmadılar geldiler beni çok mutlu ettiler. Yine onlarla bir araya gelmek istiyorum. Askerlerimizi de çok seviyorum onlara gitmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Didem'de 61 suçtan aranan firari yakalandı
Didim ilçesinde, ülkenin değişik yerlerinde işlediği 61 ayrı suç nedeniyle aranan ve cezaevi firarisi olduğu da belirtilen O.A. tutuklandı.
Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı
Erzurum’un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli, karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları esneterek kimseye görünmeden uzaklaştı.
FETÖ itirafçısı üsteğmenin eşi de itirafçı oldu
Kocaeli'de FETÖ üyesi olduğunu söyleyip teslim olan ardından da serbest kalan üsteğmenin eşi de teslim olup, itirafçı oldu.
Ağrı'da 18.5 kilo kokain ele geçirildi
Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen kokain bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

523
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

294
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

138
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

43
20 kilometre hızla giderken takla attı

20 kilometre hızla giderken takla attı

126
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

197
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM