Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde “Dipleji Spastik Palsi” teşhisiyle tedavi gören Eren Emir, en büyük hayalini gerçekleştirmek için 155’i arayarak polislere sarılmak istediğini söyledi.

"ONLAR BENİM KAHRAMANIM"

Emir, hayalini olumlu cevap alması üzerine gerçekleştirdi. Şimdi de hedefinde asker abilerine sarılmak olduğunu belirten Emir, özel harekatçılara özel bir ilgi ve sevgisi bulunduğunu ifade ederek, "Çok duygulandım. Polislerin bir çocuğu ziyaret etmesi kadar güzel bir şey yoktur. Polis abilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar benim kahramanım. Onlara çok ayrı sevgim var. En büyük hayalim özel harekatçı olmaktı. Onları çok seviyorum" dedi.

16 yaşındaki Eren'in polislere sarılma hayali gerçekleşti VİDEO

"BENİ KIRMADILAR, ÇOK MUTLU ETTİLER"

Özel harekatçıların yanına gelmesini çok istediğini, 155’i aradığında olumlu cevap gelmesi karşısında çok duygulandığını kaydeden Emir, "Onlara ulaşmayı düşünürken aklıma 155 aramak geldi. Onlara 155 sayesinde ulaştım. Aradığımda, ’ben polislere sarılmak istiyorum onları çok seviyorum’ dedim. Onlar da bana ’tamam seni ziyarete geleceğiz’ dediler. Sağ olsunlar beni kırmadılar geldiler beni çok mutlu ettiler. Yine onlarla bir araya gelmek istiyorum. Askerlerimizi de çok seviyorum onlara gitmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.



