16 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Olay, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aşırı sıcaklardan bunalan Mehmet Ertuğrul ile arkadaşları, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ

Bir süre sonra Ertuğrul'un sudan çıkmadığını gören arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, Mehmet Ertuğrul'un cansız bedenine ulaştı. Gencin nehir kenarında bekleyen ailesi ve yakınları cesedin çıkarılması ile sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

