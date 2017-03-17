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16 yaşındaki kız ikinci denemede yaşamına son verdi

Gaziantep'te bunalıma girdiği öne sürülen 16 yaşındaki Mürşide Şıltu, 12 katlı apartmanın 11'inci katından atlayıp yaşamına son verdi.

17.03.2017 - 16:28
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Olay, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mürşide Şıltu, misafirliğe gittiği adı öğrenilemeyen anneannesinin Nihat Özdemir Caddesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp atlamak istedi.

ÖNCE 10. KATA DÜŞTÜ

11'inci kattan önce 10'uncu katın balkonuna düşen Mürşide Şıltu, ayağa kalkıp yeniden aşağıya atladı. Beton zemine düşen kızı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, onu ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan kız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kızın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı haber alarak gelen yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

16 yaşındaki kız ikinci denemede yaşamına son verdi

16 yaşındaki kız ikinci denemede yaşamına son verdi

16 yaşındaki kız ikinci denemede yaşamına son verdi

16 yaşındaki kız ikinci denemede yaşamına son verdi

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