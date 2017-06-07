16 yaşındaki Sezer'in organları 4 kişiye can oldu

Samsun'un Terme ilçesinde 3 gün önce trafik kazasında yaralanan Sezer Orman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine doktorlar Orman'ın ailesiyle organ nakli konusunda görüşmeler yaptı. Ailenin nakil işlemlerine sıcak bakması üzerine durum Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Hastaneye gelen Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ve doktorlar yaklaşık 4 saat süren ameliyatla Sezer Orman'ın organlarını çıkarıldı.

Orman'ın karaciğer havayoluyla önce Erzincan'a ve ardından Erzurum'a, kalbi Ankara'ya ve 2 böbreği ise Samsun'da nakil bekleyen hastalara gönderildi. Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, Sezer Orman'ın organlarının 4 kişiye can olduğunu belirterek, "Bu mübarek ayda ailenin vermiş olduğu bu karardan dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.





