16 yaşındaki sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Olay merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde meydana geldi.

DUR İHTARINA UYMADI

Uygulama yapan polis ekipleri C.G.(16) yönetimindeki 42 BIF 90 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Uzun süre yaşanan kovalamaca sonrası sürücü Gülümser Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Bunun üzerine polis ekiplerince araçtan indirilen C.G. ve arkadaşı olduğu öğrenilen M.M.C. (16) gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada bir adet kuru sıkı silah ele geçirildiği öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü C.G.’nin ifadesinde ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığını söylediği öne sürüldü. Öte yandan otomobil otoparka çekilirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymamak suçundan toplam 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.