16 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde bir markette çalışan 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz eşine boşanma davası açtıktan 3 çocuğuyla ayrı bir evde kalmaya başladı.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Kendisini tehdit eden eşini şikayet eden ve hakkında koruma kararı verilen Fatma Açıkgöz, 2 Şubat tarihinde işyerine giderken, kendisini bekleyen eşi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 15 darbe ile ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

TUTUKLANDI

Cinayet sonrası yakalanan Tahsin Taner Açıkgöz ise tutuklandı. Savcılık soruşturmasında oğlu aracılığı ile eve yerleştirdiği cihaz ile eşinin konuşmalarını dinlediğini belirten Tahsin Taner Açıkgöz, cinayeti, 'namus meselesi' yüzünden işlediğini söyledi.

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA İFADE VERDİ

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkkında 'eşini kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Tahsin Taner Açıkgöz'ün yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmada suçunu kabul eden Açıkgöz, çok iyi anlaştıkları eşi ile ilişkilerin 2015 yılında bozulduğunu belirterek şunları anlattı:

"TARTIŞTIK VE ONU EVDEN KOVDUM"

"O gün eve gelince Fatma, komşumuz Özlem ile oturuyordu. Kendisi biriyle konuşuyordu ve telefonu sinirlenip yere attı. Aldığımda karşımda bir erkek sesi vardı. Tartıştık ve onu evden kovdum. Sonra çocuklar ile Sinop'ta ki ailesine tatile gönderdim. Sonra dönmesini istedim. Gelmeyeceğini söyledi. Ben de babamı gönderip çocukları aldırdım. Fatma daha sonra Bursa'ya gelip ayrı bir evde kalmaya ve bir markette çalışmaya başladı. Burada görevli olan Murat ile arasında ilişki vardı. Oğlum aracılığı ile eve cihaz koyup onun yaptığı konuşmaları dinliyordum. Bu görüşmeleri sorunca inkar ediyordu. Murat ile yolda karşılaşıp tartıştığımız zaman oldu."

"İLK BIÇAK DARBESİNDEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Olay günü telefon ile aradığı eşinin 'Artık aramızda hiçbir şey kalmadı' dediğini aktaran Tahsin Taner Açıkgöz şöyle devam etti:

"Ben de bıçağımla onun işe gitmesini bekledim. Yanına gidip, 'Değer miydi?' diye sordum. Bana, 'Sen adam mısın s.... git, şerefsiz' diye çıkışınca sinirlendim. Bıçakla sol karın boşluğuna doğru vurdum. İlk darbeyi hatırlıyorum. Diğerlerini hatırlamıyorum. Çünkü ağlamaya başlamıştım. Yalnız yanıma gelen bir kişi, 'Abi yapma' dedi. Ben de onu, 'Bu namus meselesi karışma' diyerek gönderdim. Sonra eşimin kaldığı evine gittim. Çocuklarımla vedalaştım ve polise teslim oldum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.























