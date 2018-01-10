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160 balya samanla yaptıkları evde oturuyorlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan yaşlı çift, betonarme evlerindeki ısınma sorunu nedeniyle, 9 yıldır 'saman ev'lerinde oturuyorlar.

AA | 10.01.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Emlak

Uludağ eteklerinde bulunan Domaniç'e bağlı Muratlı köyünde yaşayan Naim (71) ve Feride Gün (66) çifti, balya saman ve ahşaptan yapılan evlerinde kışı 3 ton odunla çıkarıyor.

APARTMAN DAİRESİNDE ISINMA SORUNU YAŞAYINCA...

Naim Gün, yaklaşık 10 yıl önce 150 metrekarelik apartman dairesinde ısınma sorunu yaşamaları üzerine oğlu Mehmet'ten araştırma yapması için yardım istediğini söyledi.

160 balya samanla yaptıkları evde oturuyorlar

OĞULLARI SAMANDAN EV YAPTI

Oğlunun internette yaptığı araştırmanın ardından "saman ev" yapmaya karar verdiklerini belirten Gün, "Yaklaşık 40 yıldır betonarmeden yaptığımız evde yaşıyorduk. Oğlum bana samandan ev yapacağını söylediği zaman 'oğlum samandan ev olur mu?' diye tepki gösterdim. Bana 'ben yapayım da sen gör baba' dedi. Evin yapımına başladı ve bitirdi. 9 yıldır bu evde oturuyoruz ve çok memnunuz." diye konuştu.

160 balya samanla yaptıkları evde oturuyorlar

"MALİYETİ 7 BİN 500 LİRAYDI"

Samandan yapılan evin hem ilgi gördüğünü hem de şaşkınlıkla karşılandığını anlatan Gün, "Evin yapımında 160 balya saman kullandık. Bizler, çiftçi olduğumuz için mevcut samanı kendi balyalarımızı değerlendirdik. Dış cephede kendi köyümüzden çıkarılan kayrak taşını kullandık. Evin zemini için de laminant parke, çatı kaplaması için de sac kullanıldık. Yapımını yaklaşık bir ayda bitirdiğimiz evin 9 yıl önceki maliyeti 7 bin 500 lira." dedi.

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