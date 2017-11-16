Nijerya'da intihar saldırısı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletindeki Madagali kentinde Boko Haram'ın gerçekleştirdiği intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

BOKO HARAM 17 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölmesine neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.