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Bahçeli'nin erken seçim çağrıları, AK Parti'yi iktidar yapıyor

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla birlikte Türkiye erken seçime gidiyor. Bahçeli'nin çağrısı akıllara 2002, 2015 ve 2016 yılında yaptığı erken seçimleri getirdi.

İHA | 18.04.2018 - 16:25..
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Bahçeli'nin erken seçim çağrıları, AK Parti'yi iktidar yapıyor

"26 Ağustos 2018 erken seçim yapalım" diyen MHP Liderinin açıklamalarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Bugün MHP Lideri'yle birlikte bir araya gelen Cumhurbaşkanı kameralar karşısına geçti ve "Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak" dedi.

Bahçeli'nin çağrısıyla birlikte Türkiye 2002, 2015 ve 2016'daki seçimler gibi tekrardan erken seçime gidiyor.

Bahçeli'nin erken seçim çağrıları, AK Parti'yi iktidar yapıyor

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM DİYOR, AK PARTİ KAZANIYOR

Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı 2002 yılında yaptığı erken seçim çağrısını akıllara getirdi. Bahçeli, Başbakan Yardımcısı olduğu 57. koalisyon hükümetinde erken seçim çağrısında bulunmuş ve 3 Kasım 2002’de Türkiye erken seçime gitmişti.

2015 SEÇİMİ

Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerden tek başına iktidarı elde edebilecek oyu alan AK Parti, 7 Haziran 2015'teki seçimde bu orana ulaşamadı. Bahçeli, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamalarda hiçbir koalisyonun içinde yer almayacağı mesajını vererek yeni bir seçime işaret etti ve tekrardan 1 Kasım 2015'te seçimlere gidildi. AK Parti tek başına iktidar oldu.

16 NİSAN REFERANDUMU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 11 Ekim 2016'da açıklama yapan Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse yine karşımıza iki seçenek çıkacaktır. İlk olarak AKP, hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla TBMM'ye getirmelidir. Milletvekilleri, ilkeleri ve inançları doğrultusunda vicdanlarının sesini dinleyerek oy kullanacaklar, bir karara varacaklardır. İkinci olarak bu anayasa değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde kalarak referandum yoluyla milletin kararına sunulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vereceği her karara saygılı ve bağlıdır." demişti.

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