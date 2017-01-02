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Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden konuşlu, Suriye sınırına 10 fırtına obüsünün de aralarında bulunduğu askeri sevkiyat yapıldı.

DHA | 02.01.2017 - 10:25
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Sınır birliklerinize destek amaçlı sevkiyatlar devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personelden bir bölümü, sabah saatlerinde Suriye sınırındaki Oğuzeli'nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı.

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

ZIRHLILAR SINIR YOLUNDA

Sabah saatlerinde çekicilere yüklenen, aralarında 10 fırtına obüsünün de bulunduğu askeri araç ve personelden oluşan konvoy, 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı.

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

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