Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

1 Hakemlerin ilk yarı kazançlarında Çakır ilk 10'da yok Futbolda ilk yarı sona ererken, bu dönemde Alper Ulusoy en çok para kazanan hakem oldu. Cüneyt Çakır ise 12. sırada kaldı.

2 AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı Haber, yaşam ve spor kategorisinden toplam 3 fotoğraf seçildi.

3 Görgü tanığı Reina saldırısı anını anlattı Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde yaklaşık 1 yıldır garson olarak çalışan İsmail Aslan, yaşadığı anların kıyamet günü gibi olduğunu söyledi.

4 Bartın'da 19 araçlık zincirleme kaza Bartın'da buzlanan yolda kayan 19 araç birbirine girerken, 5 kişi yaralandı..

5 Fahiş ücret isteyen özel hastanelere para cezası kesilecek Hastalardan fazla para tahsil eden hastaneye, aldığı paranın 10 katı ceza kesilecek.

6 Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli Cübbeli Ahmet, satrancın kumardan daha beter olduğunu savundu.