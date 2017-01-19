taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8334
EURO
4,0843
ALTIN
148,34
PETR
54,2100

165 kilogram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa’da TIR’ın dorsesinde sevkiyat yaptıkları 165 kilogram eroin ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19.01.2017 - 23:22
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

165 kilogram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan yola çıkan bir TIR’ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı.

RAYLI SİSTEME GİZLENMİŞ

Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa’nın da yardımı ile TIR’ın dorsesindeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 165 kilogram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, eroini İstanbul’a götüreceklerini belirtti. 2 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

330
Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

155
Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

102
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

40
Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

58
Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

205
1500 mülteci Belgrad'da ölüme terk edildi

1500 mülteci Belgrad'da ölüme terk edildi

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM