165 kilogram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan yola çıkan bir TIR’ın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı.
RAYLI SİSTEME GİZLENMİŞ
Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında ekipler, 35 AK 7602 plakalı TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramalarda, narkotik köpeği Alfa’nın da yardımı ile TIR’ın dorsesindeki raylı sisteme gizlenmiş 320 paket halinde 165 kilogram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan M.K. ile E.E, gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, eroini İstanbul’a götüreceklerini belirtti. 2 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.