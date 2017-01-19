165 kilogram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa’da TIR’ın dorsesinde sevkiyat yaptıkları 165 kilogram eroin ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'in kavgaya müdahalesi

Meclis'te Aylin Nazlıaka'nın provokatif eylemi kavgaya neden oldu. AK Partili vekil Enç de olaya müdahale etti.