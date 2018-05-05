1 Ünlü yönetmen Carlos Carvalho’yu zürafa öldürdü Güney Afrika'da çekim yapan ünlü yönetmen Carlos Carvalho, bir zürafa tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

2 Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

3 Bakan Albayrak'tan 81 milyon birlikte değişim çağrısı İstanbul Gençlik Festivali'nde, konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendi hayatı ve tecrübelerini anlattı.

4 Kayseri Şehir Hastanesi açıldı 500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.

5 Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşma yaptı.

6 Bahçeli'den muhalefet ittifakına tepki MHP Genel Başkanı Bahçeli, dört siyasi partinin kurduğu ittifaka sert yüklendi: Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki, ittifakınız millet olsun? Millet değil, zillet; millet değil, illet çatısı.