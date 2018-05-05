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Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

İHA | 05.05.2018 - 19:48..
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Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Bademli köyü kırsalında bir grup yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Myanmar, Pakistan, Irak, Togo, Gabon, Senegal ve Gine uyruklu 48 kaçağı yakaladı.

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER

Yakalanan kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı

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