16'ıncı Gayrimenkul Zirvesi başladı

Bu yıl 16'ncısı "Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA'sı Mercek Altında" teması ile düzenlenen Gayrimen sektör temsilcileri, kanaat önderleri ve ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi isimlerin katılımıyla Uniq İstanbul'da başladı.

"GELECEK NESİLLER İÇİN AKILLI ŞEHİRLER HAYATA GEÇMELİ"

Yetgin, açılış konuşmasında, 2000 yılından itibaren düzenledikleri Gayrimenkul Zirvesi'nin, sektörün en önemli buluşması haline geldiğini vurgulayarak, "Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü çok daha güçlü seviyeye taşıyacağız. Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimi adına önemli bir misyon üstlenen GYODER olarak, önceliğimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için stratejik öneme sahip gayrimenkul sektörünü, çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

Sektör olarak kamudan beklentilerinin olduğunu ifade eden Yetgin, "Kamunun, yeni yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeleri ve destekleri için gayrimenkul sektörü adına müteşekkiriz ancak beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var. Buna ilave olarak, özellikle konut faiz oranlarının makul seviyede olması; ivmenin hızlanması ve sektör olarak ülkemiz ekonomisine katkımızın artması için önem arz ediyor." diye konuştu.

"PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ"

Akıllı şehir uygulamalarının, kent yaşamını sürekli dönüştüren ve gelecekte de sıklıkla karşılaşacakları bir olgu olarak önlerinde durduğunu aktaran Yetgin, "Avrupa bugün akıllı şehir konusunda lider konumda. Kamunun da destekleriyle hayata geçen projelerin çoğunda, enerji teşvikleri, daha iyi ulaşım, nitelikli binalar ve daha verimli su kullanımının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Akıllı şehir konseptini biz de bir an önce gündemimize almalı ve bu yönde projeler geliştirmeliyiz. Hem bir finans şehri hem turizm merkezi, hem sağlık merkezi hem de ulaşım merkezi olarak öne çıkan İstanbul, üçüncü havalimanıyla birlikte dünya çapında bir lojistik merkezi olma yolunda. Dolayızıyla İstanbul, akıllı şehirlerde olması istenen tüm alanlarda güçlü ve etkili bir şekilde yer almalı. Dünyada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İstanbul’u, kapsamlı bir planlamayla örnek bir akıllı şehir haline getirmeliyiz." dedi.

Zirvede açılış konuşmalarının ardından GYODER Başkan Yardımcıları Ersun Bayraktaroğlu, Neşecan Çekici ve Prof. Dr. Gürsel Öngören, "Gayrimenkulün Genetik Hafızası" başlığı altında sunum gerçekleştirecek.