17 Ağustos depremi sonrası 600 bin konut yenilendi

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 7,4 şiddetinde ölçülen deprem, hala akıllarda.... 19 yıl önce gerçekleşen bu depremde hayatını kaybeden 7 bin 480 kişi her sene hatırlanmaya devam ediyor.

600 BİN EV YENİLENDİ

O günden itibaren depremde yıkılan ve yıkılma riski taşıyan tüm binalar yeniden restore edildi. Kentsel dönüşüm hızlandı ve bu dönüşümle birlikte 600 bin ev yenilendi.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNİ GÖSTERDİ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Denetleme Kurulu Başkanı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, “Kentsel dönüşüm kapsamında 600 bin konutta yenileme işlemi yapıldı. Faaliyetlerin daha da hızlanması için acil eylem planları devreye konulması gerekmektedir. İstanbul'daki yapı stoğu ele alındığında bu işlemin kısa sürede olmayacağını görmek mümkün. Ancak yapılan çalışmalar neticesini göstermiş durumdadır.” dedi.